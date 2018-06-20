Jinekolog sapık çıktı… Hastasından akıl almaz talepte bulundu

İngiltere, Manchester'da görev yapan sapık jinekologu konuşuyor... Huddersfield'ta 40 yaşlarındaki hastasına tedavi sonrasında cinsel ilişki talebinde bulunan Dr. Iftekhar Ahmed hakkında soruşturma başlatıldı. İki çocuk babası adamın hastalarına, "Seks oyuncağı getirin ve bilgisayarınıza cinsel içerikli filmler yükleyin" diyerek tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Sun, sapık jinekolog ve kadın doğum uzmanı Dr. Iftekhar Ahmed’i konuşuyor. 51 yaşında olan ve 2 çocuk babası evli doktorun hastalarına sapıkça davrandığı ve akıl almayan taleplerde bulunduğu ortaya çıktı. West Yorks’taki Huddersfield’ta tedavi ettiği bir hastasına cinsel ilişki talebinde bulunan Ahmed hakkındaki şikayetler üzerine bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonunda davalık olan Ahmed’e Manchester mahkemesi ömür boyu doktorluk yapmasına engel oldu. Ahmed’in Ağustos 2013’ten Ocak 2015’e kadar çalıştığı iş yerinde hastalarına cinsel içerikli mesajlar verdiği belirtilirken, 40 yaşlarındaki bir kadın, “Ona erkek arkadaşım olmadığını söyleyince çok garip davranmaya başladı. Bana cinsel hayatımla ilgili sorular sordu ve onunla cinsel ilişkiye girmemi istedi” açıklamasını yaptı.

İzinsiz bir şekilde telefonunu aldı ve…

Doktorun kadınların vücutlarını ellediği ve istememelerine rağmen cinsel içerikli konuşmalarda bulunduğu ortaya çıkarken, The Sun cinsel saldırıya uğrayan bir kadının, “Beni muayene ederken, onunla cinsel ilişkiye girmeyi isteyip istemediğimi sordu. Ben şaşırdım kaldım ve cevap vermedim. Ben muayeneden sonra giyinirken beni izledi” dediğini yazdı.

İngiltere’de lisansı iptal edilen Ahmed’in ABD’ye kaçtığı ve o zamandan beri ABD’de hastalarına baktığı iddia edilirken Dr. Ahmed’in, kadının kişisel bilgisayarına cinsel içerikli film yüklemek istediği de belirtildi. Ahmed’in resmi belgeler ve tıbbi kayıtlar aracılığıyla 40’larındaki kadının cep telefonu numarasına ulaştığı ve daha sonra, “Sana gelip bilgisayarına cinsel içerikli film yükleyebilir miyim” diye sorduğu da aktarıldı.