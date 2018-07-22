Johnny Depp kanser mi oldu? Zayıflığın nedeni ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda bir hayranıyla çekilen fotoğrafı ortaya çıkan Johnny Depp'in sağlık durumu büyük endişe yaratmıştı. Sosyal medyada ve kamuoyu arasında ciddi bir hastalığı olduğu iddiası gündeme gelirken İngiliz basını Depp'in aşırı zayıflığı ve bembeyaz suratının perde arkasını araladı.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp’in geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı büyük bir tartışma başlatmıştı. Depp’in hayranıyla çekilen fotoğrafta ünlü oyuncunun ciddi kilo verdiği ve neredeyse kireç gibi bir yüzü olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada bu konuyla ilgili birçok spekülasyon ortaya atıldı. Şu sıralarda müzik grubu Hollywood Vampires ile turnede olan Depp’in bu kırılgan ve zayıf görüntüsünün arkasından ise bambaşka bir şey çıktı. Daily Mail’e konuşan Depp’in arkadaşları ünlü oyuncunun ciddi bir hastalığının olmadığını söyledi. Depp’in kendilerine, “Ben ne hastalıkla ne de kanserle mücadele ediyorum. Tek mücadele ettiğim bana atılan iftiralar” dediğini söyleyen arkadaşları ünlü oyuncunun eski eşini eleştirdiğini aktardı.

Depp ile evli olan Amber Heard geçtiğimiz yıl uluslararası basının karşısına çıkarak Depp’in kendisini dövdüğünü söylemiş ve yüzü kanlı fotoğraflarını paylaşmıştı. Heard’ün iftirası hakkında konuşan Depp’in bu konudan dolayı çok mutsuz olduğu ve kamuoyunun hikayeyi tek taraflı aktardığını söyledi.