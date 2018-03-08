Jüpiter’de nefes kesen fırtınalar

NASA, Juno uzay aracının gönderdiği yeni Jüpiter fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta gezegendeki fırtınalar görülüyor.

NASA'nın Jüpiter'i araştırması için gönderdiği Juno uzay aracı, gezegene dair yeni bilgiler paylaştı.

Çalkantılı fırtınalara sahip olan gaz devinin düşünülenden daha ürkütücü bir yer olduğunu kanıtlayan yeni bir görüntü yayınlandı.

NASA’nın bugün paylaştığı fotoğraf, Jüpiter'in kuzey kutbundaki 9 farklı fırtınayı gözler önüne seriyor.

Juno’dan alınan verilere göre söz konusu fırtınalarda rüzgarın saatteki hızı 350 kilometreyi buluyor.

2011’de fırlatılan Juno, 2016’dan bu yana Jüpiter’in yörüngesinde ve kalın amonyak bulutlarının altında dolaşıyor. Daha önce aynı görevi üstlenen Galileo uzay aracı, 1995’ten 2003’e kadar görev yapmıştı.