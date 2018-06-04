Kabil’de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah yine bomba sesleri yükseldi. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre, barış çağrısı yapan din adamlarının bulunduğu bölgeye gelen bir intihar bombacısı kendini patlattı. Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre patlamada en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ancak ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Afganistan’ın başkenti Kabil‘in batısında bugün barış çağrısı yapmak ve terörü kınamak için bir araya gelen Müslüman din adamlarına, toplantı çadırından çıkarken düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az sekiz kişinin öldüğü bildirildi.

Güvenlik yetkilileri, ölenlerin kimliği hakkında henüz ayrıntılı bilgiye sahip olmadıklarını ancak ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Son aylarda Kabil ve çevresinde düzinelerce insanın hayatına mal olan bombalı saldırılar, Ramazan ayında da azalmadan devam ediyor. Nisan ayında yine Kabil’deki iki ayrı patlamada 9’u gazeteci 26 kişi ölmüş, geçtiğimiz hafta ise bir intihar bombacısının kendini patlatmasıyla 60 kişi hayatını kaybetmişti.