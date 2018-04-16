Kadın dansçılar 30.000 feet’te uçağı karıştırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'dan İspanya'nın Tenerife kentine giden easyJet uçağında olay çıktı. Uçaktaki yolculardan 3 dansçı kadın alkolün etkisiyle kavgaya tutuştu. Yolcuları kabin ekibi güçlükle ayırabilirken, uçak havalimanına inince üç kadın gözaltına alındı.

Uygun fiyata bilet satan İngiltere merkezli easyJet’in hafta sonu gerçekleşen Londra-Tenerife uçuşunda büyük bir kavga yaşandı. Londra’nın Gatwick Havalimanı’ndan kalkan uçakta 3 dansçı kadın da vardı. Egzotik dans konusunda uzman olduğu öğrenilen kadınların yol boyunca çok iyi arkadaş olduğunu söyleyen görgü tanıkları fakat bu üçlünün kısa süre sonra kavga ettiğini açıkladı.

Yaklaşık 30.000 feet yüksekteyken votka sipariş eden kadınlar kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten kavgaya ve küfür etmeye başladı. Diğer yolcuları da rahatsız ederek bağırarak konuşan kadınlar bir anda saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Dansçı kadınlardan birinin yüzü kanarken sarhoş yolcuları ayırmakta kabin memurları güçlük çekti.



Olayın görgü tanıklarından Angie Dilloway, “Kimse böyle bir olayı beklemiyordu. Bir anda bağıra çağıra konuşmaya başladılar ve saçlarını çekerek yumruklaşmaya başladılar” dedi. Dilloway, bazı yolcuların da yaralandığını aktararak, “Kabin memurları güçlükle ayırabildi. Uçak İspanya’ya inince de İspanyol polisi kadınları gözaltına aldı” açıklamasını yaptı.

easyJet tarafından yapılan açıklamada, olayın doğru olduğu ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldığı ve şirket çalışanlarının bir kusuru olmadığı belirtildi.