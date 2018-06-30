Kadınları görüntülemek için ayakkabı-kamera aldı… Başına gelmeyen kalmadı

ABD'de toplum içinde kadınların gizlice videolarını çekmek isteyen adam, ayakkabı kamera satın aldı. Evde test yapan adam, bataryanın patlaması sonrası yakayı ele verdi.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde polis kayıtlarına geçen bir vaka basının gündemine oturdu. Adı açıklanmayan bir adam, üzerinde gizli kamera bulunan bir ayakkabı satın aldı.

Bu kamerayla kadınların etek altı görüntülerini çekme amacında olduğunu söyleyen adam, evde test yaptığı sırada kameranın bataryası patladı. Ayağında yanıklar oluşan ve hastanede tedavi olan adam, yaşadığı bölgedeki papazla konuştuktan sonra polise gitti.

Durumu polise anlatan ve teslim olmak istediğini söyleyen adam sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Adam herhangi bir görüntü kaydetmediği gerekçesiyle bir danışmana yönlendirildi.