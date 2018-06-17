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Kamboçyalı prenses trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Kamboçya'da kocası Prens Norodom Ranariddh ile geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ouk Phalla hayatını kaybetti.

android-time 17:30 17 Haziran 2018
Haberler Dünya
Kamboçyalı prenses trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Kamboçya'da kocası Prens Norodom Ranariddh ile geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ouk Phalla hayatını kaybetti.

Sihanoukville Emniyet Müdürü Chuon Narin, Sihanoukville kentinde, Prens Ranariddh ile içinde bulundukları aracın, ters yönden gelen taksiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan Ouk Phalla’nın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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5 KİŞİ DAHA YARALANDI

Kazada ağır yaralanan, eski Kamboçya Kralı Norodom Sihanouk’un oğullarından 74 yaşındaki Ranariddh’in uçakla başkent Phnom Penh’e sevk edildiği belirtildi. Narin, kazada, Funcinpec Partisi Genel Başkanı olan Prens Ranariddh ve eşi Ouk Phalla ile takside bulunan 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı. AA

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