Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

İtalya'nın Imola kentinde Orta Çağdan kalma bir iskeleti inceleyen uzmanlar önemli bir keşife imza attı.

2010 yılında bulunan kemikler o günden bu yana inceleniyordu. Orta Çağda yaşadığı düşünülen kadının kemikleri arasında, bir bebeğe ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu.

İlk yapılan çalışmalarda kadın ve bebeğin beraber mi gömüldüğü araştırılırken, bu yılın başında ulaşılan bulgular ise bilim insanlarını şaşırttı.

Kadının hamileyken gömüldüğünü keşfeden uzmanlar, ölümünün ardından bebeğin doğduğu sonucuna vardı. Annesinin bacakları arasında kemikleri bulunan bebeğin, mezarda gerçekleşen doğumun hemen ardından öldüğü düşünülüyor.

25-35 yaşları arasında olduğu belirtilen kadının kafatasındaki delikler de dikkat çekti. Uzmanlar bunun o döneme ait cerrahi bir müdahalenin izleri olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Kadının bu müdahalenin ardından yaklaşık 1 hafta yaşamış olabileceği değerlendiriliyor.