Kanoculara beklemedikleri bir intikam!

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda denize açılan kanocular, hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Ellerindeki küreklerle uzaklaştırdıkları fok balığının bir süre sonra ağzında bir ahtapotla geri dönerek intikam alması kameraya böyle yansıdı.

Kameraların kayıtta olduğu o anlarda bir fok, kano üzerindeki adamın suratına bir ahtapot fırlattı. Kanodaki adam neye uğradığını şaşırırken, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Olayın arka planını açıklayan adam, bölgede dolaştıkları sırada fokun kanoların etrafında dolaşmaya başladığını kendilerinin ise foku küreklerle uzaklaştırmaya çalışırken kızdırmış olabileceklerini söyledi. Fokun bir süre sonra suya daldığını ve gözden kaybolduğunu söyleyen Kyle Mulinder, ağzında bir ahtapotla geri döndüğünü ve yüzüne fırlattığını belirtti.

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