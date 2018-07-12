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Kapalı kapılar ardında NATO’yu çok sert eleştirdi

Reuters'a konuşan iki kaynak, ABD Başkanı Trump'ın NATO müttefiklerini sert bir şekilde eleştirdiğini iddia etti.

Sozcu.com.tr
android-time 13:14 12 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Kapalı kapılar ardında NATO’yu çok sert eleştirdi
Reuters'a konuşan iki kaynak, ABD Başkanı Trump'ın NATO müttefiklerini sert bir şekilde eleştirdiğini iddia etti.

NATO’dan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump’ın, savunma harcamalarını az bulduğu müttefiklerine yönelik sert eleştirilerine rağmen, NATO’dan çıkma tehdidinde bulunmadığını söylediler. Trump’ın ittifaktan çekilme yolunda bir tehdit getirip getirmediği sorusuna her iki kaynak da “hayır” yanıtı verdi.

Trump, dün başlayan NATO zirvesinin bugün yapılan kapalı toplantısında, savunma harcamaları konusundaki eleştirilerini sertleştirdi ve özellikle Almanya, İspanya ve Belçika’yı hedef aldı. Kaynaklardan biri, hazırlanmış olan oturum gündeminin sadece Gürcistan ve Ukrayna sorunlarına ayrılmış olmasına rağmen, Trump’ın gündemden ayrılarak “NATO üyelerinin yüzde 2 savunma harcaması hedeflerini daha kısa sürede geçekleştirmesi yönündeki tavrını ısrarla yinelediğini” söyledi.

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