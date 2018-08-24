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Karadeniz’de dehşet ve korku… 5 gün lastik botta mahsur kaldılar

Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan liman şehirlerinden Novorossisk’te şişme botla denize açılan çift 5 gün boyunca mahsur kaldı.

Sozcu.com.tr
android-time 12:11 24 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Karadeniz’de dehşet ve korku… 5 gün lastik botta mahsur kaldılar
Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan liman şehirlerinden Novorossisk’te şişme botla denize açılan çift 5 gün boyunca mahsur kaldı.

Novorossisk'te balık tutmak için botlarıyla Karadeniz'e açılan çift, bir süre sonra akıma kapılarak Karadeniz'in ortalarına doğru ilerlemeye başladı. Akıntıya karşı kürek çeken çift botunu sahile çekemedi. Güneşin altında 5 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen çift fırtına nedeniyle sürekli sürüklendi.

Kurtarılan çiftin yüzünde mutluluk ve dehşet vardı.

Kurtarılan çiftin yüzünde mutluluk ve dehşet vardı.

Mahsur kalan çift tam 5 gün sonra Yunanistan bandıralı ‘Critie Rock' gemisiyle karşılaştı. Gemidekilere seslenen çift gemi mürettebatı tarafından kurtarıldı.

Genç kadının vücudunun büyük bölümü güneş yanığı oldu.

Genç kadının vücudunun büyük bölümü güneş yanığı oldu.

Yaşanan ilginç olay üzerine gemi mürettebatı çifte hemen yardım ederek gemiye aldı. Çift, kurtarıldıkları ilk an çok aç olduklarını, günlerdir yemek yemediklerini, su içmediklerini söyledi. Gemi mürettebatı ise sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Genç kadın güçlükle yürüyebiliyordu.

Genç kadın güçlükle yürüyebiliyordu.

Gemide yemek ve su verilmeyen çift sahil güvenlik ekipleri tarafından gemiden teslim alındı. Hastaneye kaldırılan çifte kontrollü olarak yemek ve su verildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

karadeniz-iha
Son güncelleme: android-time 12:2724.08.2018
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