Kardashian’a şok suçlama… O pozlar başına iş açtı

Kim Kardashian'ın başı, kendi adını taşıyan makyaj ürünleri için verdiği bir pozla dertte. Tanaya Henry adlı bir tasarımcı, Kardashian'ı tasarımları ve konseptini izinsiz kullanmakla suçluyor.

ABD’de reality show programıyla üne kavuşan Kardashian ailesi üyelerinden Kim Kardashian, televizyondaki başarısını iş dünyasında da sürdürmeye çalışıyor.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ve attığı her adım gündem olan Kardashian, kendi adını taşıyan kozmetik ürünlerini piyasaya sürmüştü.

Bu ürünlerin tanıtımını da bizzat kendisi yapmak isteyen 37 yaşındaki Kardashian, Marcus Hyde’ın objektifine pozlar vermişti.

Ancak yıldız ismin başı verdiği bu pozlarla derde girdi. ABD’de mücevher tasarımları yapan Tanaya Henry, Kardashian’a şok bir suçlama yöneltti.

Kim’in tanıtım fotoğraflarında, kendisinin tasarımlarını ve konseptini izinsiz kullandığını iddia eden Henry, telif haklarına sahip olduğunu ve ünlü isme dava açacağını söyledi.