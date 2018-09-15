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Kardashian’a şok suçlama… O pozlar başına iş açtı

Kim Kardashian'ın başı, kendi adını taşıyan makyaj ürünleri için verdiği bir pozla dertte. Tanaya Henry adlı bir tasarımcı, Kardashian'ı tasarımları ve konseptini izinsiz kullanmakla suçluyor.

Sozcu.com.tr
android-time 11:50 15 Eylül 2018
Haberler Dünya
Kardashian’a şok suçlama… O pozlar başına iş açtı
Kim Kardashian'ın başı, kendi adını taşıyan makyaj ürünleri için verdiği bir pozla dertte. Tanaya Henry adlı bir tasarımcı, Kardashian'ı tasarımları ve konseptini izinsiz kullanmakla suçluyor.

ABD’de reality show programıyla üne kavuşan Kardashian ailesi üyelerinden Kim Kardashian, televizyondaki başarısını iş dünyasında da sürdürmeye çalışıyor.

kim-instagram

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ve attığı her adım gündem olan Kardashian, kendi adını taşıyan kozmetik ürünlerini piyasaya sürmüştü.

Kardashian'ın çalıntı olduğu iddia edilen pozları.

Kardashian’ın çalıntı olduğu iddia edilen pozları.

Bu ürünlerin tanıtımını da bizzat kendisi yapmak isteyen 37 yaşındaki Kardashian, Marcus Hyde’ın objektifine pozlar vermişti.

Tamaya Henry

Tamaya Henry

Ancak yıldız ismin başı verdiği bu pozlarla derde girdi. ABD’de mücevher tasarımları yapan Tanaya Henry, Kardashian’a şok bir suçlama yöneltti.

Henry'nin tasarımları.

Henry’nin tasarımları.

Kim’in tanıtım fotoğraflarında, kendisinin tasarımlarını ve konseptini izinsiz kullandığını iddia eden Henry, telif haklarına sahip olduğunu ve ünlü isme dava açacağını söyledi.

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