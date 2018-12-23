Kardashian’ın Noel fotoğrafı alay konusu oldu

TV programıyla meşhur olan Kim Kardashian'ın ablası Kourtney Kardashian'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf dalga konusu oldu... 3 çocuk annesi Kourtney'nin fotoğrafta sanki tek bacağı yokmuş gibi poz vermesi milyonlarca takipçisini şaşırttı.

Amerikan TV programıyla şöhrete kavuşan ve daha sonra ailesini de dünya çapında yıldızlar yapan Kim Kardashian’ın ablasının dün paylaştığı fotoğraf gündem oldu… Bir Noel ağacı önünde seksi bir poz vermeye çalışan 39 yaşındaki Kourtney, yanlış açı ve yanlış duruş sebebiyle sanki tek ayak üzerinde duruyormuş gibi göründü.

71 milyon aşkın takipçisi olan Kourtney’nin bir Noel ağacı yanında durduğu fotoğrafta dar ve dökümlü bir elbise giymesi ve bacağını da diğer bacağının önüne alması dalga konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bacakların nerede?”, “Çok güzel bir kadın ama bacakları yok” yorumunu yaparken bazı kullanıcılar da genç kadının fotoşop yaptığını dile getirdi.

Kardashian ailesinin sık sık fotoşoplu fotoğrafını paylaştığını söyleyen bazı kullanıcılar, “Bacağında biraz fazla fotoşop yapmadın mı” dedi.