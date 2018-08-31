Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karikatür krizine ramak kala flaş hamle

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri Wilders tarafından yapılması planlanan 'Hazreti Muhammed' konulu karikatür yarışması iptal edildi.

android-time 08:51 31 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Karikatür krizine ramak kala flaş hamle
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri Wilders tarafından yapılması planlanan 'Hazreti Muhammed' konulu karikatür yarışması iptal edildi.

Wilders, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, güvenlik gerekçesiyle karikatür yarışmasını iptal ettiğini duyurdu.

Wilders paylaşımında, sadece kendisinin değil tüm Hollanda’nın güvenliğinin tehlikede olduğunu savundu.

Hollanda Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders, haziran ayında Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışması düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Başvuruların 31 Ağustos’ta son bulacağını ve yarışmanın 10 Kasım’da yapılacağını belirten aşırı sağcı siyasetçi, 200’ün üzerinde başvuru olduğunu ve yarışmada 10 bin dolar ödül verileceğini söylemişti.

Dünya genelinde Müslümanlar yarışmaya büyük tepki göstermişti.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar