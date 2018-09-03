Karların içinden sızan lav görenleri hayran bıraktı

Şili'deki Villarrica Volkanı etrafında bulunana kar örtüsünün üstünden saçtığı kırmızı ışığıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. Volkandan çıkan lavlar gece karanlığında yıldızların ışıklarıyla birleşerek olağanüstü bir manzara oluşturdu.
Şili’de Villarrica dağının eteklerinde kurulan Pucon isimli kasabadan çekilen görüntüler görenleri büyüledi. Villarrica Volkanı’nın etrafa yaydığı ışığı görenler gözlerine inanamadı.
Dağın yaydığı ışık böyle görüntülendi. Reuters
Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Şili- Reuters