Karşınızda internetin yeni yıldızı!

ABD'de Minnesota eyaletinin St. Paul kentinde bir gökdelene tırmanan rakun ulusal ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pazartesi günü 23 katlı UBS binasına tırmanmaya başlayan rakunun yere düşmesini önlemek için yerel medya ve yetkililer seferber oldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre rakun yakındaki daha alçak bir binadan işçiler tarafından uzaklaştırıldıktan sonra kentin en yüksek yapılarından UBS binasına tırmanmaya başladı.

Yerel radyo kanalı MPR News olayı haberleştirdiğinden beri tüm dünya sosyal medya üzerinden rakunun gökdelene tırmanışını izledi.

I MADE IT!!! I’d like to thank God, the great people of Minnesota and the Wu-Tang Clan. Now someone come get me. I’m on the roof.#mprraccoon #WuTang #MINNESOTA pic.twitter.com/V1HseSwVOV — The MPR Raccoon (@TheStPaulRacco1) 13 Haziran 2018

Rakun bugün çatıya çıkmayı başardı.

Yetkililer rakunu kurtarmak için çatıda kapanlarla bekliyordu.

Rakun iki gündür binanın katları arasında geziyor, yorulduğunda da pencerelerin önünde uyuyordu.

Rakun için Twitter hesabı ve etiket de açıldı.

Kimi girişimciler ise rakunun tırmanışından esinlenerek tişört satışına başladı.