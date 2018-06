Karşınızda internetin yeni yıldızı!

Pazartesi günü 23 katlı UBS binasına tırmanmaya başlayan rakunun yere düşmesini önlemek için yerel medya ve yetkililer seferber oldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre rakun yakındaki daha alçak bir binadan işçiler tarafından uzaklaştırıldıktan sonra kentin en yüksek yapılarından UBS binasına tırmanmaya başladı.

Yerel radyo kanalı MPR News olayı haberleştirdiğinden beri tüm dünya sosyal medya üzerinden rakunun gökdelene tırmanışını izledi.

I MADE IT!!!

I’d like to thank God, the great people of Minnesota and the Wu-Tang Clan.

Now someone come get me. I’m on the roof.#mprraccoon #WuTang #MINNESOTA pic.twitter.com/V1HseSwVOV

— The MPR Raccoon (@TheStPaulRacco1) 13 Haziran 2018