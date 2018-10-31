Kaşıkçı’nın nişanlısı Amerikan basınına konuştu

ABD basınına konuşan Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz, "Cemal'in cesedinin nerede olduğunu hala bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yok. Hala cenaze töreni yapılmadı. Bu İslam'da kabul edilemez" dedi.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD’de yayın yapan ABC News kanalından Ian Pannel’in sorularını yanıtladı.

Kaşıkçı ile 6 ay önce bir konferansta tanışıp onunla röportaj yapmak istediğini, Suudi gazetecinin de bu teklifi kabul ettiğini belirten Cengiz, “Benim gibi bir araştırmacı için, böyle güçlü ve büyük bir gazeteci-yazarla iletişime geçmek onur ve gurur vericiydi. Aramızda hemen samimi bir diyalog başladı. Kibirden uzak, çok saygılı, kibar ve içten bir insandı. Kocaman bir kalbi vardı. Sevgi ve saygının ötesinde onurlu hissediyordum. Bunu büyük bir kendine güven hissi olarak adlandırabilirim” dedi.

“RİSKLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU”

Cengiz, resmi evlilik hazırlıklarının başlamasının ardından, Kaşıkçı’nın resmi belgeler için İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna 28 Eylül’de ilk kez gittiğini söyledi.

Kaşıkçı’nın bu ziyarette endişeli olduğunu belirten Cengiz, “Konsolosluğa gitmek istemedi. Bunun riskli olacağını düşünüyordu. Orada yakalanıp gözaltına alınacağı ihtimalini düşünüyordu. Siyasi görüşlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyordu” ifadelerini kullandı.

Konsolosluğu ilk ziyaretinin ardından Kaşıkçı’nın bu endişelerden kurtulduğunu dile getiren Cengiz, “Konsolosluk çalışanlarının kendisine yönelik iyi davranışları ve misafirperverlikten dolayı çok memnundu” diye konuştu.

İlk ziyaretteki iyi izlenimin ardından, 2 Ekim’deki ikinci ziyaretlerinde bir tehlike hissetmediklerini ve alacakları resmi belgeyle artık hayatlarını birleştirebileceklerini düşündüklerini belirten Cengiz, birlikte gittikleri konsolosluk binasından Kaşıkçı’nın konsolosluktan uzun süre çıkmaması üzerine korkuya kapıldığını ancak öldürülme ihtimalini hiç aklına getirmediğini belirtti.

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“İLAN EDİLDİĞİNDE İNANDIM”

Cengiz, Kaşıkçı’nın kaybolması ile Suudi Arabistan’ın gazetecinin öldürüldüğünü açıklamasının arasında geçen 17 günde, nişanlısının hala hayatta olduğunu umut ettiğini dile getirdi.

Bu süreçte basında, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’dan gelen bir ekip tarafından konsoloslukta öldürüldüğüne dair çıkan haberlerle korkularının arttığını ancak yine de buna inanmak istemediğini belirten Cengiz, “Suudi Arabistan hükümetinin, Suudi Arabistan’ın konsolosluğunda öldürüldüğünü ilan ettiği gün gerçek anlamda inandım öldürüldüğüne. Onun öncesinde öldürülmediğini düşünüyordum. Bekliyordum yani ‘gelir’ diyordum” ifadelerini kullandı.

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“CESEDİN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ”

Cengiz, “Cemal’in cesedinin nerede olduğunu hala bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yok. Hala cenaze töreni yapılmadı. Bu İslam’da kabul edilemez. Bu, bizim yerine getirmemiz gereken son görev” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’a da Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusundaki soruşturmanın güvenilir olmasını sağlama çağrısı yapan Cengiz, “ABD Başkanı bu konuya insanlık tarafından bakmalı ve bunu bir uluslararası trajedi olarak düşünmelidir. Bu bakış açısı, uluslararası siyaset ve diplomasiden önce gelmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

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KAŞIÇI CİNAYETİ OLAYI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamadı.

Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle Kaşıkçı’yı öldürmek üzere Suudi Arabistan’dan konsolosluğa özel bir infaz timi geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığı detayları ortaya çıktı.

Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayıda ülkeden tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “planlı cinayet”in talimatı veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediği sinyalini verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak gerekli iş birliğini yapma sözü verirken Riyad’daki başsavcılık, cinayetin planlı olduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğü belirtilerek, “Kaşıkçı’nın cesedi, öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir” ifadelerini kullandı. AA