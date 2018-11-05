Kaşıkçı’nın oğullarından Suudi yönetimine çağrı

İstanbul'da geldiği Suudi Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamayan ve öldürüldüğü Suudi yetkililerce de doğrulanan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın iki oğlu Amerikan basınına konuştu. Kaşıkçı'nın oğulları "Biz sadece onu gerektiği gibi gömmek istiyoruz" dedi.

Dünyanın gözünü İstanbul’a çeviren Cemal Kaşıkçı cinayetinde ceset hâlâ bulunabilmiş değil. Türk yetkililerin ve dünyadan diğer uzmanların araştırmalarını sürdürdüğü ceset arayışları henüz sonuç vermezken Kaşıkçı’nın iki oğlundan Suudi yönetimine duygusal bir çağrı geldi.

Salah ve Abdullah Kaşıkçı katıldıkları bir TV programında babalarının ölü bedenini gömmek istediklerini duyurdu. Kaşıkçı’nın çocukları duygusal anların yaşandığı yayın sırasında Suudi yönetimine çağrı yaparak cesedin teslim edilmesi ya da yerinin gösterilmesini istedi.

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“ÇOK CESUR BİRİYDİ”

Salah ve Abdullah’ın, “Gözüpek, cömert ve çok cesur biriydi” diyerek andıkları babalarının ölümü hakkında “Umut ediyorum ki ölümü acısız ve çabuk olmuştur. Huzur içinde ölmüştür” ifadelerini kullandı.

Salah Kaşıkçı, babası Cemal Kaşıkçı’nın cesediyle ilgili Suudi yönetimiyle daha önce de konuştuğunu ve bu konuda kısa sürede sonuç alınmasını umduğunu söyledi.

Kaşıkçı’nın oğulları, babalarının ölümü üzerine birçok yerden destek gördüklerini ancak bazılarının bu ölümü politik faydaya çevirmeye çalıştığını ve bu konuda yaşananları doğru bulmadıklarını belirtti.