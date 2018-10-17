Kaşıkçı’yı öldürenlerden biri Prens Selman’ın sol kolu çıktı

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, çok şaşırtıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Gazete, bağımsız araştırma ve incelemeler sonucunda Ankara'nın ismini açıkladığı Suudi "infaz timi"nde görevli bir kişinin doğrudan Prens Selman ile bağlantılı olduğunu ve adeta sol kolu olduğunu duyurdu.

2 Ekim’de evlenmek için gerek duyduğu belgeleri almak üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’na giren ve o zamandan beri haber alınamayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla birlikte taraflardan tatmin edici bir açıklama gelmezken ABD’nin çok satan gazetelerinden New York Times, geçen hafta iddia edilen “infaz timi”yle ilgili bir iddia ortaya attı.

Gazete, Türk makamların Kaşıkçı’yı öldüren ekipte yer aldığını iddia ettiği Mahir Abdülaziz Mutreb’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile çok yakın olduğunu yazdı. Gazete, Selman’ın arşiv görüntülerini incelerken, Paris, Madrid, Houston, Boston ve New York temasları sırasında Mutreb’in Prens Selman ile birlikte olduğunu ve uçaktan dahi resmen yan yana indiklerini yazdı.

Mutreb’in Londra’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde 2007’de diplomat olarak çalıştığı ve Prens ile seyahat ederek onu koruduğunu yazan New York Times, yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda Kaşıkçı’yı öldürdüğü iddia edilen Suudi infaz timinin diğer üyeleri hakkında da bilgiye ulaştı. Haberde, Abdülaziz Muhammed el-Hawsawi isimli kişinin de sık sık Veliaht Prens Selman ile seyahat ettiği vurgulanırken, Tahir Galib el-Harbi’nin de Prens Muhammed’in Cidde’deki sarayında üstün cesaret madalyası aldığına dikkta çekildi.

Menom3ay isimli Suudi Arabistan’da yaygın kullanılan sosyal paylaşım platformunda bulunan bir diğer kraliyet muhafızı ise Muhammed Saad Alzahrani oldu. New York Times, Türkiye’nin açıkladığı bu ismin de 2017’de Prens Muhammed’in yanında görüntülendiğini açıkladı.