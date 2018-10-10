‘Kaşıkçı’yı yakalama planları dinlemeye takıldı’

Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının yaptığı dinlemelerde, Suudilerin daha önce Kaşıkçı'yı yakalamak için plan yaptığını tespit ettiğini ileri sürdü.

Washington Post gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kaşıkçı’nın kaybolmasından önce Suudi yetkililerin muhalif gazeteciyi yakalamak üzere kendi aralarında yaptıkları görüşmeler Amerikan istihbaratının dinlemesine takıldı. Haberde söz konusu görüşmelerde Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan’a getirmeyi ve burada ele geçirmeyi planladıkları belirtildi. Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı sorgulamak için mi yoksa öldürmek için mi yakalamak istediği ve Amerikalı yetkililerin Kaşıkçı’yı konu hakkına bilgilendirip bilgilendirmediği bilinmiyor. Suudi reformistler için önemli bir platform olan El Vatan gazetesine büyük katkıda bulunan Washington Post yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı. İLGİLİ HABER Suudi Arabistan'ın ABD'deki büyükelçisi açıkladı: Türkiye'deki soruşturmaya Suudiler de katılacak

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