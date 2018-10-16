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Son dakika! Cemal Kaşıkçı’yla ilgili flaş iddia: Öldürüldüğüne dair kanıt bulundu

Uluslararası haber ajansları, 'kayıp' Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğüne dair polisin kanıt bulduğunu iddia etti. Ajanslar haberi ismini açıklamadığı bir Türk yetkiliye dayandırdı.

android-time 16:49 16 Ekim 2018
Haberler Dünya
Son dakika! Cemal Kaşıkçı’yla ilgili flaş iddia: Öldürüldüğüne dair kanıt bulundu
Uluslararası haber ajansları, 'kayıp' Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğüne dair polisin kanıt bulduğunu iddia etti. Ajanslar haberi ismini açıklamadığı bir Türk yetkiliye dayandırdı.

Önceki gün CNN International’ın iki farklı kaynağa dayandırarak Suudilerin Cemal Kaşıkçı’nın ölümünü üstleneceği ile ilgili haberinden sonra bugün bir iddia da başka uluslararası basın kuruluşlarından geldi.

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DELİL BULUNDU

Öne sürülen iddiaya göre Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi konsolosluğuna giren Türk yetkililer cinayete ilişkin güçlü delillere ulaştı. Bu deliller ışığında çalışmalarını sürdüren Türk yetkililer cinayet şüphesi üzerinde fikir birliğine vardı.

Aynı iddialar yine dün Arapça yayın yapan El-cezire adlı haber kanalı tarafından da dile getirilmişti.

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Son güncelleme: android-time 18:1616.10.2018
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