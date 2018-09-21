Kasıklarında bir ağrıyla hastaneye gitti… Genital bölgesinden ölü kaplumbağa çıktı

İspanya, tıp tarihinin en ilginç ve merak uyandıran haberiyle çalkalanıyor... Olay, İspanya'nın turistik bölgelerinden Tenerife'de meydana geldi, kentte çalışma izni olan bir İngiliz kasıklarında bir ağrıyla hastaneye gitti. İki gündür ağrı çektiğini söyleyen kadını inceleyen doktorlar şaşkına döndü... Doktorlar, kontroller sonrasında daha önce görmeyi tahmin etmedikleri bir canlıyla karşılaştı.

İspanya’nın turistik kentlerinden Tenerife ilginç bir olayla çalkalanıyor… İspanya’nın çok okunan gazeteleri El Diaclaimed, El Periodico ve El Confidential’da yer alan haber önce ülke gündemine daha sonra da dünya gündemine bomba gibi düştü…

Yerel basının haberine göre ismi açıklanmayan İngiliz bir kadın geçen hafta içinde hastaneye gitti. Birkaç gündür kasıklarında ciddi bir ağrı hisseden ve bu sebeple zar zor yürüyebilen kadın arkadaşlarıyla birlikte doktora göründü. Bir süredir İspanya’da yaşayan ve üst düzey bir pozisyonda çalıştığı açıklanan kadının kasıklarındaki ağrının sebebini öğrenmek isteyen doktorlar muayeneyi derinleştirdi.

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Fakat ilk yardım ekibindekiler kadının genital bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olayla karşılaştı… Doktorlar, kadının vajinasının içinde ölü bir kaplumbağa buldu. Bunun üzerine polise telefon eden doktorlar olayı rapor etti. Doktorlar, ölü kaplumbağanın genital bölgede bir enfeksiyona sebep olduğunu açıkladı.

Fenalaştıktan sonra polise ifade veren kadın,” Birkaç gün önce İngiliz arkadaşlarımla parti yapmıştık ve o geceden sonra çok kötü hissetmeye başladım. Kaplumbağanın oraya nasıl girdiğine dair en ufak bir fikrim yok” dedi. Resmi olarak kaplumbağanın boyutu hakkında bir bilgi verilmezken, kaplumbağanın kara kaplumbağası olma ihtimalinin de yüksek olduğunun altı çizildi.