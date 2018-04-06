Katalan lider için şartlı tahliye kararı

Alman mahkemesi Katalan siyasetçi Puigdemont’un şartlı tahliyesine karar verdi. İspanya'nın "isyan" suçlamasından aradığı Puigdemont'un Cuma günü tahliye edilebileceği belirtiliyor.

Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi, Almanya’da gözaltına alınan Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı Carles Puigdemont'un şartlı olarak tahliye edilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında Puigdemont’un “isyan” suçlamasından dolayı İspanya’ya iade edilemeyeceği belirtilerek, bu nedenle “kaçma tehlikesinin önemli ölçüde azaldığına” dikkat çekildi. Mahkeme diğer yandan, Puigdemont’un hakkındaki “yolsuzluk” suçlaması nedeniyle İspanya'ya iadesinin mümkün olabileceğini ifade etti.

Mahkeme böylece yolsuzluk suçlaması nedeniyle Puigdemont’un iadesi için gerekli tutuklama emrini çıkararak aynı zamanda emrin infazını durdurmuş oldu.

Mahkemenin gerekçesi

Mahkeme, “isyan” suçlaması ile Puigdemont’un iadesinin uygun görülmemesine gerekçe olarak şiddet unsuru içermemesini ve bundan dolayı Alman yasalarına göre suç sayılmamasını gösterdi.

Mahkemenin açıklamasında, “yolsuzluk” suçlamasına ilişkin olarak da daha fazla bilgi alınması gerektiği belirtildi.

75 bin euro teminat

Mahkemenin kararına göre, Puigdemont’un tahliyesi için gereken şartlar arasında 75 bin euro teminat ödenmesi de bulunuyor.

Mahkeme sözcü vekili Jens Bahr da Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Puigdemont'un serbest bırakılması halinde Almanya'yı terk edemeyeceğini ve yetkililere adres bildiriminde bulunmak zorunda olduğunu açıkladı.

Puigdemont'un gözaltında tutulduğu Neumünster cezaevi yetkilileri ise Katalan siyasetçinin en erken Cuma sabahı tahliye edileceğini açıkladı.

İspanya: Karara saygı duyuyoruz

Mahkemenin Puigdemont'a ilişkin kararını bildirmesinin ardından İspanya hükümeti tarafından yapılan ilk açıklamada da, Almanya'nın kararına saygı duyulduğu belirtildi.

Katalonya'nın geçen yıl Ekim ayında İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, İspanya’da Puigdemont ve diğer ayrılıkçı liderler hakkında “devlete başkaldırma” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Puigdemont, bunun üzerine Belçika'ya kaçmıştı. Aralık ayında çıkartılan Avrupa genelindeki tutuklama kararı geri çekilmiş, ancak 23 Mart’ta İspanyol mahkemesi tarafından yine Avrupa çapında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Bunun üzerine, Puigdemont 25 Mart Pazar günü Almanya-Danimarka sınırı üzerinden ülkeye girmesinin ardından Alman polisi tarafından gözaltına alınmıştı. İspanya’da Puigdemont’a “devlete karşı başkaldırma,” “ayaklanmaya teşvik” ve “devlet parasının kötüye kullanılması” suçları yöneltiliyor.