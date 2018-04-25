Katil mucide ömür boyu hapis cezası verildi

Danimarkalı mucit Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall'u kendi inşa ettiği denizaltısında öldürmekten şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da görülen davada karar açıklanırken, Madsen’ın hareketsizce durduğu bildirildi. Mahkeme, Madsen’ın “işlediği suçun kanıtlarını gizlemek için cesedi parçalara ayırdığı” sonucuna vardı.

47 yaşındaki Madsen, 30 yaşındaki gazeteci Wall’un bedenini parçalara ayırdığını ve denize attığını kabul ediyor ancak bilerek öldürdüğünü reddediyor. Madsen tutuklanmasının ardından olaya ilişkin ifadesini birçok kez değiştirdi. Madsen, denizaltı batarken güvertede olduğu sırada Wall’un teknik bir arızadan dolayı denizaltıyı dolduran gazlardan etkilenerek öldüğünü söylemiş, sonra ifadesini değiştirip Wall’un kafasını denizaltının kapağına çarparak öldüğünü iddia etmişti.