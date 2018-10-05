Kayıp gazeteci için gazete boş basıldı

Salı gününden beri Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda tutulan Cemal Kaşıkçı'ya köşe yazdığı Washington Post'tan destek geldi. Gazete Kaşıkçı'nın köşesini boş bıraktı... Ankara'nın, "Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda" demesine rağmen, Suudi yetkililer, "Buradaydı ama daha sonra çıktı" diyerek Kaşıkçı'nın nerede olduğunu bilmediklerini açıklamıştı.

İstanbul’da kaybolan Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumu hala gizemini koruyor… Salı günü evlenmek için gerekli olan belgeleri almak üzere İstanbul’daki Suudi Arabistan’daki Başkonsolosluğu’na gittikten sonra kayıplara karışan Kaşıkçı’nın kayıp olduğunu ilk olarak kendi resmi internet sitesinden duyurmuş ve daha sonra köşe yazdığı Washington Post detayları vermişti. Yerel ve uluslararası ajanslara konuşan nişanlısı da Kaşıkçı’nın kayıp olduğunu doğrulamıştı.

Ankara, Suudi Arabistan’la temas halinde olduklarını ve Kaşıkçı’nın başkonsoloslukta olduğunu açıklarken dün Suudi Arabistan’dan şaşırtıcı bir açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada, Kaşıkçı’nın konsolosluğa geldiğini fakat daha sonra çıktığı iddia edilmişti.

Bugün de ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post anlamlı bir destek mesajı verdi. Riyad yönetimini eleştiren makaleler kaleme alan Kaşıkçı’nın bugünkü köşesini boş bırakan gazete, “Salı gününden beri haber alınamayan Kaşıkçı’nın köşesini boş bırakıyoruz” açıklamasını yaptı.