Kayıp gazeteci ile ilgili Suudi Arabistan’dan ilk açıklama geldi: Türk yetkililerle temastayız!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı söylenen Suudi gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Başkonsolosluk'tan açıklama geldi.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı’nın “konsolosluk binasından ayrıldıktan sonra kaybolması ilgili olarak Türk yetkililerle iletişim ve koordinasyon içinde olunduğunu” belirtti. Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da yayınlanan açıklamada “Kaşıkçı’nın kayboluşuna dair detayların açıklığa kavuşturulması için Türk yetkililerle koordinasyon halindeyiz” denildi.

Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a karşı muhalif yazılar yazan Kaşıkçı yaklaşık bir yıl önce ülkesini terk ederek ABD’ye yerleşmişti. Dün Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren bir Suudi yetkili ise, ülkenin önde gelen gazetecilerinden Kaşıkçı’nın konsoloslukta ya da Suudi gözetiminde olmadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise “Bizdeki bilgilere göre bu Suud vatandaşı olan kişi hâlâ Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosloğu’nda” demişti. Kalın gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca “Takip etmeye devam edeceğiz. Tüm yönleriyle bunu değerlendireceğiz. İlgili birimlerimiz istişare halinde” diye konuştu. Daha önce yine Reuters’a konuşan bir Suudi yetkili de Kaşıkçı’nın konsolosluktaki işlemlerini yaptıktan kısa süre sonra binadan ayrıldığını savunmuştu.

‘BİNADAN AYRILDIYSA ŞU AN NEREDE?’

Kaşıkçı’nın nişanlısıysa bunu reddetti. Kaşıkçı’nın nişanlısı “Bu söyledikleri doğruysa, kendisi nerede?” diye sordu. Ayrıca, Kaşıkçı binadan ayrılmış olsa Türk polisinin bunu bileceğini söyledi.Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan vatandaşı yazarı Cemal Kaşıkçı’dan işlem yaptırmak için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha haber alınamadığını açıklamıştı.

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Türk Arap Medya Derneği, “Ortadoğu’nun en etkin gazetecilerinden biri olan Kaşıkçı’nın bir dönem İngiltere’nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde basın danışmanlığı yaptığını, Suudi reformcuların platformu olarak kabul edilen Al Watan gazetesine önemli katkılarda bulunduğunu ve düzenli olarak Washington Post’a makaleler yazdığını” belirtti.

Suudi Arabistan’da yaşanan son gelişmelerin ardından Washington’da yaşamaya başlayan Kaşıkçı’nın konsolosluk binasından henüz çıkmadığı vurgulanırken, “Özgür bir Suudi vatandaşı olarak ayak bastığı İstanbul’da bir süreden beridir bulunan Kaşıkçı’dan henüz bir haber alınamaması, Suudi Arabistan’da son dönemde gelişen insan hakları ihlalleri çerçevesinde Türk ve dünya medyasında derin bir endişe yaratmıştır” denildi.

Kaşıkçı geçen yıl yayımlanan bir makalesinde Suudi Arabistan’ı sesini yükseltebilmek için terk ettiğini belirtmiş, “Aksini yapmak, hapiste çürüyenlere ihanet etmek olur. Birçok kişi konuşamazken ben burada konuşabiliyorum” yazmıştı. Gazeteci ayrıca Wall Street Journal’a verdiği bir röportajda da “Ülkemde nefes almak giderek zorlaşıyordu, güvenliğimden endişe ediyordum” demişti.