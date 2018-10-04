Kayıp gazeteci… Suudi Arabistan’ın Büyükelçisi dışişleri bakanlığında

Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Suudi Arabistan’ın Ankara büyükelçisinin kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı belirtildi. Kaşıkçı önceki gün İstanbul’daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine gitmiş, yakınları bir daha Kaşıkçı’dan haber alınamadığını belirtmişti.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün konuyla ilgili açıklamasında ellerindeki bilgiye göre Kaşıkçı’nın hâlâ konsoloslukta olduğunu belirtmişti. Reuters’a bilgi veren bir yetkili, konuyla ilgili olarak Suudi Arabistan’ın Ankara’daki büyükelçisinin dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını söyledi.

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