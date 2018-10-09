Son dakika: Kayıp gazetecinin son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Geçen haftadan beri kayıp olan Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı... Washington Post gazetesi, üzerinde Türkçe ibareler bulunan bir görüntüyü okuyucularına, "Kaşıkçı'nın son görüntüsü" olarak paylaştı.

Evlenmek için gerekli olan belgeleri almak üzere geçen hafta Suudi Arabistan’n İstanbul’daki Başkonsolosluğu’na giden muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son görüntüsü ortaya çıktı. Köşe yazarlığı yaptığı Washinton Post gazetesinin yayınladığı görüntülerde Kaşıkçı 2 Ekim 2018, saat 13:14 sularında konsolosluk binasına girerken görülüyor.

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Washington Post’un ele geçirdiği görüntülerin altında, “Soruşturmayla yakından ilgili ve sorumlu biri bu görüntüyü paylaştı. O kişi, bu görüntünün başkonsolsoluk kapısından girerken çekilen görüntünün Kaşıkçı’nın son görüntüsü olduğunu söyledi” ifadesini kullandı. Gazete fotoğrafın ham halini paylaşırken, üzerinde Türkçe olarak, “Cemil Kaşıkçı Başkonsolosluğa girer” ifadesi dikkat çekiyor.

KAYITLAR MİT’TE

Washington Post’un haberinde yaşanan muamma ile ilgili ilginç detaylar da yer alıyor… Gazete muhabirlerinden Souad Mekhennet ve Loveday Morris imzalı haberde, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in yorumlarına yer veriliyor. 36 yaşındaki Cengiz, “Artık yaşadığımı hissetmiyorum. Uyuyamıyorum. Yemek yiyemiyorum. Başkonsolosluğun kapısında onu bekledim o gün” diyor. Soruşturma devam ederken, ön kapıyı izleyen 6 kapalı devre kamera olduğu ifade edilirken, soruşturma kapsamında Türk polisinin bunların kayıtlarının ele geçirildiği aktarıldı.

Cengiz’in Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün polis tarafından sorguya alındığı ve kameralardaki görüntülerin gösterildiği ifade edilirken, yetkililerin, siyah ceketli Kaşıkçı’yı göstererek teyit istediği ifade edildi. Washington Post2un haberinde, garaj ve arka girişte en az 4 kamera bulunduğu ifade edilirken, 3 kameranın da arka girişteki yolu izlediği vurgulandı. Bu kameralardaki görüntülerin MİT tarafından ele geçirildiğini ise Washington Post’a, bölgenin güvenliğinden sorumlu olan ISS isimli güvenlik şirketi açıkladı.

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Cengiz’e Kaşıkçı’nın durumuyla ilgili olarak net bir bilgi verilmediği ifade edilirken dün ikinci kez polisin kendisiyle görüştüğü ortaya çıktı. DNA örnekleri için Kaşıkçı’nın bazı kıyafet ve özel eşyalarını aldıklarını söyleyen Cengiz, yetkililerin Kaşıkçı’nın hayatta olup olmadığına dair bir açıklama yapmadığını dile getirdi.

NİŞANLISI O ANLARI ANLATTI

Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz, Washington Post’a Kaşıkçı ile ilişkisini ve kaybolduğu gün yaşadıklarını anlattı… Geçen haftalarda Kaşıkçı’nın kendisini ailesinden istediğini fakat babasının yaş farkından dolayı bu ilişkiye soğuk baktığını söyleyen Cengiz, “Ev almıştık ve eşyaları daha yeni tamamlamıştık” derken, başkonsolosluğa birlikte gititklerini ve takside geleceklerini konuştuklarını söyledi.

Cengiz, “Bir hafta önce de oraya gitmişti ve ona haftaya tekrar gelmesi gerektiği söylenmişti. Saat 13:00’te oradaydık fakat Cemal bana sorun olmadığını söyleyerek içeri girdi. Ben saat 16:00’ya kadar bekledim ve bir şeylerin ters olduğunu anladım. İnternetten başkonsolosluğun kapanma saatinin 15:30 olduğunu görünce bir sıkıntı olduğunu anladım. Güvenliği aradım ve “Cemal nerede? Kapıda onu bekliyorum, Cemal girdi ve çıkmadı” diye sorular sorarken başkonsolosluk kapısı önüne bir adam geldi. Adam, “İçeride kimse yok” dedi” açıklamasını yaptı.

15 KİŞİLİK TİM TARAFINDAN MI ÖLDÜRÜLDÜ?

Suudi yetkililer Kaşıkçı’nın binanın arka kapısından çıktığını iddia ederken, Washington Post ve ajansların röportaj taleplerine olumsuz yanıt verdi.

Hafta sonunda New York Times’a konuşan Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’dan gelen iki farklı uçakla gelen 15 kişilik bir tim tarafından öldürüldüğü ve parçalara ayrıldığı iddia edilmişti.