KDC askerleri ile Ugandalı ayrılıkçılar arasında çatışma: 18 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, KDC’nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde, Kongolu askerler ile Müttefik Demokratik Güçler’e (ADF) bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 14 sivil ile 4 Kongolu asker hayatını kaybetti.
SİVİL HALK UZAKLAŞTIRILDI
Beni Belediye Başkanı Nyonyi Masumbuko Bwanakawa, basına yaptığı açıklamada, çatışmaların kente 1 kilometre mesafedeki Kasanga askeri kampında olduğunu, kamp yakınındaki sivil halkın can güvenliği korkusuyla bölgeden uzaklaştığını söyledi.
1990’lı yıllarda kurulan ADF, Kongo ve Uganda devletleri ile Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. İnsani yardım kuruluşları verilerine göre, Uganda’da 1986’dan bu yana iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı kurulan ADF yüzünden binden fazla kişi yaşamını yitirdi. AA
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