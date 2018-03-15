Kendall’dan eşcinsel iddialarına yanıt: Saklayacak bir şey…

Kardashian ailesinin model üyesi Kendall Jenner, eşcinsel olduğu iddialarıyla ilgili, "Saklayacak bir şeyim yok" dedi.

Kardashian ailesi üyelerinden Kendall Jenner, Vogue dergisinin nisan sayısına kapak oldu.

Dergiye birçok konuda açıklamalar yapan 22 yaşındaki model, NBA yıldızı Blake Griffin’le beraber olduğunu da ilk kez resmi olarak doğruladı.

Son dönemde eşcinsel olduğu konusunda ortaya atılan iddialara açıklık getiren Jenner, “Ailemin diğer üyelerine benzemediğim doğru. Daha farklı, erkeksi bir enerjiye sahip olabilirim. Biseksüel ya da eşcinsel olmakla ilgili bir problemim yok ama geçmişimde hiç böyle bir şey yaşamadım. Saklayacak hiçbir şeyim yok” dedi.

Küçük kardeşi Kylie’nin bebek sahibi olduğu hatırlatılan Jenner, “Onun için çok mutluyum. Ben de çocuk sahibi olmak isterim ama 28-29 yaşından önce değil” dedi.