Kenya’da filler neden ölüyor?

Kenya’nın Maasai Mara Ulusal Koruma Alanı’nda üç ayda 26 filin öldüğü bildirildi.

Mara Fil Projesi (MEP) tarafından yayımlanan son raporda, ülkenin en geniş rezerv bölgesi Maasai Mara'da eylül, ekim ve kasım aylarında 26 filin öldüğü belirtildi.

Raporda, fillerden 11’inin zehirlendiğinden şüphe edildiği, geri kalanların doğal veya farklı nedenlerden öldüğü kaydedildi.

Bazı hayvanlardan alınan örneklerin Kenya Yabani Hayat Servisi (KWS) laboratuvarına götürüldüğü aktarılan raporda, fillerin dişleri için öldürülmüş olabileceğine de işaret edildi. AA