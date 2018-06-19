Kilo vermenin sırrı köpeklerde gizli

İnsanlarda olduğu gibi köpeklerin de bazıları obeziteye diğerlerinden daha yatkın. Köpek davranışları üzerine yapılan bir araştırma, insanların kişiliklerinin obeziteyi nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olabilir

Macaristan’da yapılan bir araştırmada elde edilen sonuçlar kişilik ile obezite arasında ilişki olabileceğine dair ipuçları sunuyor. Bilim insanları bir grup köpeği, ortalama kiloda ve fazla kilolu olmak üzere iki gruba ayırdı. Köpeklerin önüne düşük kaliteli ya da ilgilerini çekmeyecek bir kase yemek konuldu. Sahiplerinden ise köpeklere bekleme komutu vermeleri istendi.

Sputnik’te yer alan habere göre araştırmacılar köpeklere ya boş ya da içinde yüksek değerli, lezzetli bir yemek bulunan ikinci bir kase daha vereceklerdi. Böylelikle köpekler karınlarını doyurmadan önce iki kaseyi de inceleyerek karar verebileceklerdi.

OBEZ KÖPEKLER SABIRSIZ DAVRANDI

Bilim insanları obez köpeklerin potansiyel olarak değeri yüksek bir yemek için bekleyeceğini düşündüler. Ancak araştırma beklentinin tam tersini gösterdi; obez köpekler hızlı bir şekilde, daha iyi bir yemek ihtimalini beklemek yerine hızlı bir şekilde düşük değerli öğünü tercih ettiler.

Araştırmacılara göre, insanların da benzer şekilde hareket edeceğini söylemek için erken olsa da, sonuçlar fazla kilosu bulunan kişilerin daha iyi bir yemeğin gelip gelmeyeceği konusunda belirsizlik olduğunda beklemeden kalitesiz öğünleri yemeği tercih ettikleri anlamına geliyor olabilir.

Evrimsel açıdan bakıldığında bu vahşi hayvanlarda yararlı bir davranış olabilir. Hayvanlar, bir sonraki öğünün olup olmayacağı ya da ne zaman olacağı konusunda nadiren emin olabiliyorlar. Bu nedenle her tür öğün fırsatını değerlendirmek vahşi yaşamda sık karşılaşılan bir durum.

Bununla birlikte insanlar ise bir sonraki öğün konusunda daha eminler.

Araştırma, insan ve hayvan obezitesi arasındaki ilişki karmaşık olduğu için sınırlamalara sahip olsa da sonuçların insanlar üzerinde de test edilmesi, obezite sorununa ışık tutabilir.

Obezitenin insanlarda genetik, yaşam koşulları, herkesin eşit şekilde sağlıklı gıdaya erişim imkanı bulunmaması başta olmak üzere pek çok sebebi bulunuyor.