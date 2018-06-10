Kim Jong-un Singapur’da

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu salı günü gerçekleşecek zirve öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Kim Jong-un, bugün zirve için Singapur'a geldi.

Belki de modern siyasetin en kritik zirvesi için geri sayım başladı. Trump’ın geçtiğimiz yıl göreve gelmesinin ardından tansiyonun yükseldiği Kuzey Kore-ABD hattında ilişkilerde normalleşme süreci devam ediyor. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yaşanan atışma ve gerilimin ardından taraflar arabulucu eşliğinde diyalog yolunu tercih etmişti.

Bu gelişmelerin ardından iki lider 12 Haziran’da Singapur’un Sentosa Adası’nda bir araya gelmeyi kararlaştırmış ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüşme kararı almıştı. Bugün bu tarihi zirvenin ilk adımı atıldı ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bugün Singapur’a geldi. Zirveden 2 gün önce Singapur’a giden Kuzey Kore liderini Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrissnan karşıladı.