Kim Jong-un’dan şaka gibi hediye

Son dönemde her iki ülkenin de karşılıklı adım atmasıyla yumuşayan Güney Kore-Kuzey Kore ilişkilerinde yeni bir kriz kapıda... Güney Kore lideri Moon'un Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği 3 günlük temasların ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, çok değerli bir hediye gönderdi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yıllardır bitmek bilmeyen husumet ve savaşta sona gelindi… Taraflar diplomasi yoluyla ilişkilerini kuvvetlendirirken, Güney Kore lideri Moon Jae-in’in 3 günlük Kuzey Kore teması da sona erdi. Moon Jae-in ile Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un arasında samimi görüntülere sebep olan bu ziyaret sonrasında ise Kim Jong-un bir sürpriz yaptı.

Moon’un dönmesinden önce Kuzey Kore jest yaparak, Güney Kore’ye 2 tonluk mantar gönderdi… Oldukça değerli olan songi mantarının Güney Kore’de yetişmediği için böyle bir jest yapan Kuzey Kore liderinin bu jesti Güney Kore’de gündem oldu. Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey ile Güney arasında bağları koptuktan sonra bir araya gelen ailelere bu mantarların verilmesi talimatını verdi.

Songi mantarı oldukça nadir olarak bulunan ve Japonya’da matsutake olarak da bilinen ve sıklıkla tüketilen bir mantar. Bir dönem Güney Kore’de çok sık yetiştirilen bu mantar artık Avrupa ve Kuzey Amerika’da daha çok yetiştiriliyor. Kore, Çin ve Japon mutfaklarında sıklıkla tercih ediliyor. Mantarın kilogramı 1.000 dolarlara kadar çıkabiliyor.