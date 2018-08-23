Kim Kardashian’ın iç çamaşırı olay oldu: Kardeşiyle yaşıt

Magazin basınının büyük ilgi gösterdiği ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın önceki gün sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf olay oldu... 37 yaşındaki Kardashian, üzerine eski bir iç çamaşırı giydiği fotoğrafı paylaştı. Gucci markasının 1997'de piyasaya sürdüğü iç çamaşırı hakkında, "Kardeşiyle yaşıt" yorumunu yaptı.

Yaptığı her açıklama ve paylaştığı her poz olay olan Kim Kardashian’ın önceki gün çektiği fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı. Kendine ait KKW markası için çekim yapan Kardashian’ın Gucci marka ipli iç çamaşırı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Ünlü modacı Tom Ford’un 1997’de Gucci için tasarladığı iç çamaşırı markanın reklam kampanyalarında da sıklıkla kullanılmıştı. İkinci el piyasası bir hayli hareketli olan G-string tarzı iç çamaşırı 1.200 dolar ile 1.800 dolara (yaklaşık 10.000 TL) alıcı buluyor.

Kardashian’ın iç çamaşırının eski olduğunu dile getiren bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bu iç çamaşırı Kardashian’ın kardeşi Kylie Jenner ile adeta yaşıt” yorumları yaptı.