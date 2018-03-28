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Kim sır gibi saklıyordu… Çin’de ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Çin ziyareti resmi olarak doğrulanırken, ziyarete ilişkin yayınlanan fotoğraflardaki ayrıntı dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
android-time 13:39 28 Mart 2018
Haberler Dünya
Kim sır gibi saklıyordu… Çin’de ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Çin ziyareti resmi olarak doğrulanırken, ziyarete ilişkin yayınlanan fotoğraflardaki ayrıntı dikkat çekti.

Kuzey Kore liderinin başkanlığa geldiği 2011’den bu yana yurt dışına yaptığı ilk resmi ziyarete ilişkin kareler, Çin’in resmi haber ajansı Şinhua tarafından yayınlandı.

Yayınlanan fotoğraflarda Kim Jong-un’un bu sürpriz ziyarete eşini de götürdüğü ortaya çıktı. Ülkesinde katıldığı etkinliklere bile eşini götürmeyen ve adeta sır gibi saklayan Kim’in bu kez inadından vazgeçmesi şaşkınlık yarattı.

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Çin basınında ziyarete ilişkin çok sayıda haber yer alırken, Kim’in eşi Ri Sol-ju bu konular arasında ilk sıralardaydı. Eski bir şarkıcı olan Ri Sol-ju ile Çin’in first lady’si Peng Liyuan’ın giyim tarzı karşılaştırıldı.

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2 günlük ziyaret sırasında 3 farklı elbise giyen Ri Sol-ju’nun seçimleri, moda tasarımcıları tarafından zarif ve zekice bulundu.

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Birçok internet kullanıcısı, Ri Sol-ju’nun diplomatik etkinliklerde daha fazla yer alması gerektiğini söylerken, Kim’in kız kardeşi Kim Yo-jong’u geri planda tutması çağrısı yaptı.

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