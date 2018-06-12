Kim’i öve öve bitiremediler

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'u "Ülkesi için yeni bir yol oluşturmak isteyen, kendine güvenen, gençbir lider" olarak niteledi.

Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Başbakan Lee, ülkesinin ev sahipliği yaptığı ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kim’in ülkesi için bir şeyler yapma niyetiyle ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirtti.

Lee, “Kim, ülkesi için yeni bir yol oluşturmak isteyen, kendine güvenen, genç bir lider. Sanırım yeni bir yol izlemek istiyor.” dedi. Zirvenin bölgedeki olumsuz atmosferi bitirmesini ümit ettiğini ifade eden Lee, “Kore Yarımadası’nda gerginlik varsa bu bölgeyi de istikrarsızlığa sürükler. Bu zirve, bazı olumsuz şeyleri sona erdirebilir. Sorunların çözümü için çaba harcamak, hepimizin görevi.” diye konuştu. (AA)

TRUMP: ARAMIZDA BAĞ OLUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur’daki tarihi zirvede bir araya geldi. Trump, ikili görüşme ve heyetlerarası toplantıların harika geçtiğini ve ‘büyük ilerleme kaydettiklerini’ söyledi.

Zirvenin sonunda iki liderin imzaladığı anlaşma için ‘çok önemli bir belge’ diyen Trump, daha fazla detay vermedi.

Trump imza töreninin ardından “Kim ile aramızda çok özel bir bağ kuruldu. Görüşme beklentilerimizden çok daha iyi geçti” dedi.

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