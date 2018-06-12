Kim’in şoke olduğu o an!

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'da bir araya geldi. İki liderin basın mensuplarına poz verdiği sırada ise ABD Başkanı Trump'ın foto muhabirlerine sarf ettiği sözler, Kim Jong-un'u adeta şoke etti.

Dünyanın gözü bugün Singapur’daki ABD-Kuzey Kore zirvesindeydi. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri tarihi zirvede bir araya gelerek iki ülkenin geleceği ile ilgili önemli anlaşmalara imza attılar. Ancak görüşmenin tüm bu ciddiyeti ve önemi arasında ilginç anlar da yaşandı. Bunlardan biri de Trump ve Kim’in foto muhabirlerine poz verdiği anda yaşandı. ABD Başkanı, foto muhabirlerine, kendilerini “yakışıklı ve zayıf” çekmelerini istediği anca Kuzey Kore lideri Kim’in surat ifadesi dikkatlerden kaçmadı.