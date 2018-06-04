Kim’le görüşmek için Putin de sıraya girdi… Ekonomi forumuna davet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'u eylül ayında ülkesinde yapılacak ekonomi forumuna davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ardından, Rusya lideri Vladimir Putin’den de Kim Jong-Un’a görüşme teklifi geldi.

Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Kuzey Kore’ye giderken, görüşmede Putin’in davetinin Kim’e iletildiği belirtildi. Rus haber ajansı RIA’nın geçtiği bilgilere göre Putin, Eylül ayında Vladivostok’ta yapılacak Doğu Ekonomi Forumu’na Kuzey Kore Lideri’ni de davet etti.

Kore cephesinden davete ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Doğu Ekonomi Forumu 11-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.