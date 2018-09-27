Kimse gözlerine inanamadı… Nehirde balina şaşkınlığı

İngiltere’deki Thames Nehri’nde doğal yaşam alanı Kuzey Kutbu olan ve nadiren daha sıcak sulara indiği bilinen Beluga cinsi bir balinanın görülmesi şaşkınlık yarattı. Balinanın yolunu kaybederek nehre gelmiş olabileceği belirtiliyor.

Thames Nehri’nin Gravesend kenti kıyısına yakın bir bölgede Beyaz Balina olarak da bilinen Beluga cinsi bir balina görüldü.

Konu hakkında Mirror’a açıklamalarda bulunan ORCA’nın Bilim ve Deniz Canlılarını Koruma Birimi Başkanı Lucy Babey, “Bu bölgede, bu kadar güneye indiğini gördüğümüz ilk Beluga cinsi balina ” yorumunda bulundu.

Balinanın yolunu kaybederek bölgeye gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Babey, Beluga cinsi bir grup balinanın, 2015 yılında İngiltere’nin Kuzeydoğusunda Northumberland kıyısına yakın bir yerde görüldüğünü ancak, kısa bir süre içerisinde balinalarının İngiliz kıyısından ayrıldıklarını belirtti.

Öte yandan, 2006’da Thames Nehri’nde Gagalı Balina türüne ait bir balina karaya vurarak hayatını kaybetmişti.