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Kimse ne olduğunu anlayamadı! Video yayılıyor…

İnternette yayılan ve nerede çekildiği belirtilmeyen bir videoda, gökyüzünde oluşan kare bulut sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

android-time 16:58 22 Mart 2018
Haberler Dünya
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Video yayılıyor…
İnternette yayılan ve nerede çekildiği belirtilmeyen bir videoda, gökyüzünde oluşan kare bulut sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Facebook’ta paylaşılan bir video kısa sürede yayıldı ve sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Nerede çekildiği belirtilmeyen videoda, gökyüzünde “kusursuz” bir kare şeklinde bulut görülüyor.

Komplo teorisyenleri, bulutun ABD Hava Kuvvetleri tarafından doğa olaylarını kontrol etme çabası olarak yorumladı. Ancak herkes görüntülerin doğruluğuna bu kadar inanmış değil. Bazı sosyal medya kullanıcıları da kısa videoda çekim hilesi yapıldığını iddia ediyor ve görüntülerin doğru olamayacağını belirtiyor.

Son güncelleme: android-time 16:5922.03.2018
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