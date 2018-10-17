Son dakika! Kırım’da okulda gaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Kerç şehrinde bir okulda gaz patlaması meydana geldi. Rus haber ajanslarının son dakika duyurduğu olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Emniyet birimlerince yapılan açıklamada, Kırım'daki bir yüksekokulda gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının sevk edildiği kaydedildi. Patlama sonrası sosyal medyada yer alan ilk görüntülerde okul ve çevresinde büyük panik yaşandığı görülüyor.

Öte yandan, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye bilgi veren yerel kaynaklar, patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin de

yaralandığını belirtti.