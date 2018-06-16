Kız arkadaşın sinsi planı kariyerini engelledi! İntikam davasında karar çıktı

Kanadalı genç müzisyen hak kazandığı müzik bursunu gizlice onun adına reddeden kız arkadaşına açtığı davada 350 bin Kanada doları tazminat kazandı.

Kanadalı müzisyen Eric Abramovitz kendisine önerilen müzik bursunu gizlice onun adına reddeden kız arkadaşına açtığı davada 350 bin Kanada doları tazminat kazandı.

KAZANDIĞI BURSU GİZLİCE SİLDİ

Klarinetçi Abramovitz’in 2014 yılındaki kız arkadaşının, elektronik posta hesabına girerek kazandığı burs için gönderilen postayı sildiği ortaya çıkmıştı. Silinen o elektronik postada, bugün 24 yaşında olan Abramovitz’in Los Angeles’taki Colburn Müzik Konservatuarı’ndan yılda 50 bin dolarlık tam burs kazandığı belirtiliyordu.

OLAY NASIL BAŞLAMIŞTI?

Colburn Müzik Konservatuarı’nda dünyaca ünlü klarinet ustası Yehuda Gilad’ın önünde seçme sınavlarına giren Eric Abramovitz’e kabul edildiğine dair bir e-posta gönderildi. Ancak e-postayı Abramovitz’in hesabını kontrol eden kız arkadaşı gördü. Genç kadın, sevgilisine gelen kabul mektubunu onun adına yanıtlayarak, bursu “başka yerde olacağı” için reddettiğini bildirdi ve söz konusu elektronik postayı da sildi.

SAHTE HESAP OLUŞTURDU

Daha sonra klarinet hocası Gilad’ın adına sahte bir gmail hesabı yaratarak erkek arkadaşına da “seçmelerde başarılı olamadığı” mesajını gönderdi.

“ÇOK KARANLIK ÜZÜCÜ GÜNLERDİ”

BuzzFeed sitesine konuşan Abramovitz, o günlerde yaşadıklarını “E-postayı okuduğumda donup kaldım. Birkaç kez okumam gerekti. Bursu kazanmadığımı öğrenince çok zorlandım. Çok karanlık, üzücü ve öfke dolu günlerdi” diye anlattı.

MÜZİK KARİYERİ BİTİNCE İLİŞKİSİ SONA ERDİ

Müzik diploması için Montreal’de kalan klarinetçinin kısa bir süre Jennifer Lee isimli kız arkadaşı ile olan ilişkisi de sona erdi.

DURUMDAN KUŞKULANMAYA BAŞLADI

Montreal Gazette gazetesine göre Abramovitz bundan birkaç yıl sonra Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde başka sınavlar için Yehuda Gilad ile karşılaştığında durumdan kuşkulanmaya başladı. Çünkü Gilad genç klarinetçiye daha önceki bursu reddettiyse neden geri geldiğini sormuştu.

SAHTE HESAP SEVGİLİSİNE AİT ÇIKTI

Bunun üzerine Abramovitz, sahte hesaptan gelen e-postayı bularak Gilad’a gönderdi. Klarinet ustası ise ne bu hesabın ne de sözcüklerin kendisine ait olduğu cevabını verdi. Sahte elektronik posta hesabını incelemeye alan genç klarinetçi, hesap kurtarma bilgilerinde sevgilisinin telefonunun geçerli olduğunu keşfetti.

MAHKEMENİN DUYDUĞU TİKSİNTİ KARARI İÇİN 50 BİN KANADA DOLARI

Eski kız arkadaşına açtığı davayı kazanan Abramovitz, 300 bin Kanada doları tutarında tazminat aldı.

Mahkeme ayrıca eski sevgiliye, “Jennifer Lee’nin yaptıklarından mahkemenin duyduğu tiksinti ve Abramovitz’in kişisel hayalinin güvendiği bir insan tarafından çalınmasından doğan kişisel kayıpları için” fazladan 50 bin Kanada dolarının da ödenmesine hükmetti.

DURUŞMAYA KATILMADI

Duruşmaya katılmayan Jennifer Lee, yorum için medya taleplerine de yanıt vermedi.

UZAĞA GİTMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN YAPMIŞ

Lee ve Abramovitz Montreal’de müzik okula giderken beraber yaşıyorlardı. Lee’nin Abramovitz’in burs alarak uzağa gitmesini engellemek için bunu yaptığı sanılıyor.