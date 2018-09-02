KKTC’de korkutan deprem!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin Lefke ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İLGİLİ HABER Venezüella'da meydana gelen depremde 200 metrelik gökdelen eğildi

KKTC Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Saat 16.41'de, daireye bağlı Lefke Deprem İstasyonu'ndan yaklaşık 136 kilometre uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre 4.0 olan deprem kaydedildi” ifadeleri yer aldı.

İLGİLİ HABER Kandilli'den korkutan deprem uyarısı

Yapılan ilk değerlendirme sonucu depremin Akdeniz açıklarında 3 kilometre derinlikle meydana geldiği Lefke bölgesinde hissedildiği belirtildi.