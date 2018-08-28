KKTC’de uçuşlar durdu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, kulede çalışanların ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19.00’dan itibaren uçuşlar durdu. KKTC’de uçuşlar durdurulunca, Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri, Başbakanlık’ta hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

KKTC'de ekonomik kriz nedeniyle ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılırken, Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar üzerine Ercan'da kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00'dan itibaren KKTC’ye inişler ve kalkışlar durduruldu.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun sorunu çözmeye çalıştığı, sorun çözülmez ise Türkiye'den hava trafik kontrolörü getirilmesi yönünde karar alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, Ada'da sadece ‘acil ve askeri uçuşlara' hizmet verilebiliyor.

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YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELDİ

KKTC'de uçuşlar durdurulunca, Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlık'ta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri, Başbakanlık'ta hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız yaptığı açıklamada: “Eğer ki hükümet kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmek için bir adım atarsa, bunu değerlendireceğiz. Görüşmeler ve diyalog devam edecek” dedi.

ERCAN HAVALİMANI’NDAKİ GREV UÇAK SEFERLERİNİ ETKİLEDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı’nda, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümet ile sürdürülen ek mesai görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine akşam saatlerinde greve başladı. Grev nedeniyle Türk Hava yolları (THY)’nin 8 seferi iptal edildi. Edinilen bilgiye göre, KKTC'de ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılması nedeniyle, Ercan'da kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00'dan itibaren KKTC’ye inişler ve kalkışlar durduruldu.Eylem nedeniyle Türk Hava Yolları(THY) ‘nin 8 seferi iptal edildi. Bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında Atatürk Havalimanı kalkışlı 2, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 1, Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı 1, Ercan Havalimanı kalkışlı 4 seferi iptal edildi.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı’nda, kulede çalışanların ‘ek mesai' istemesi üzerine saat 19.00'dan itibaren uçuşlar nedeniyle yolcular mağdur oldu.

Ercan Havalimanı’nda mağdur olan yolculardan Anıl Atak, 8 aylık kızı Almila ile Ercan'da mağdur olanlardan. Atak, “Bu eylem doğru değil. İnsanlar burada perişan ve mağdur durumda” dedi.

Hasan Cantürk ise, “Bizlere haber verselerdi, Ercan'a gelmezdik. Uçuşumuzda değişiklik yapardık. Yapılan tam bir saygısızlık. Basit çıkarlar için insanlar mağdur ediliyor, kullanılıyor” dedi.

ULAŞTIRMA BAKANI DHA’YA KONUŞTU

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’ndaki iş bırakma eylemi ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yaptı. “Sendika ile görüşmelerin devam ettiğini” belirten Atakan, “Sendika yetkilileriyle görüşme yaptık. Konunun hassasiyetini anlattık. Sabaha kadar sorunu çözmek istiyoruz” dedi.

Bakan Atakan, “Türkiye´den ekip gelip gelmeyeceği” ile ilgili soruya da, “Böyle bir durumun daha önce yapıldığını” söyledi. Atakan, sorun çözülmez ise, Türkiye´den ekip gelebileceğini belirtti. DHA