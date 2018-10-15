Köln’deki rehine krizinden IŞİD çıktı

Köln’de bir kişiyi rehin alan, üç kişiyi yaralayan silahlı saldırganın IŞİD militanı olduğunu söylediği ve tutuklu bir Tunuslu’nun serbest bırakılmasını istediği açıklandı. Almanya'ya, Suriye’den 2016’da gelen 55 yaşındaki bu saldırgana 2021’e kadar oturma izni verildiği de öğrenildi.

Almanya'nın Köln Kenti'nde öğle saatlerinde bir kadını rehin alan 55 yaşındaki saldırganın, Suriyeli bir erkek olduğu ve 2016'da Almanya'ya gelip oturma izni aldığı açıklandı.

Saldırganın önce bir McDonald's şubesine molotof kokteyli attığı, burada 14 yaşındaki bir kızın çeşitli yerlerinden yaralandığı açıklandı. Ardından, bir rehineyi eczaneye çeken ve yanıcı bir madde kullanan saldırgan, iki kişinin daha yaralanmasına neden oldu.

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REHİNEYİ ATEŞE VERECEKTİ

Özel polis timleri SEK tarafından etrafı kuşatılan saldırganın, üzerinde bir gaz kartuşu ve yanıcı madde olduğu, ikisinin birbirine bağlı bulunduğu, elinde de bir silah olduğu açıklandı. Rehinenin üzerine yanıcı madde dökülürken vurulan saldırganın olay yerinde öldüğü ve ilk yardımla hayata döndürüldüğü açıklandı.

2016 yılında Almanya'ya geldiği ve 2021 yılına kadar oturma izni olduğu açıklanan saldırganın, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama ve huzuru bozma suçlarına karışmış olduğu tespit edildi. Bir çok yerinden vurulan saldırganın IŞİD militanı olduğunu söylediği belirtildi.

TUTUKLU TUNUSLU'YU İSTEDİ

Şu ana kadar böyle bir bağı bilinmeyen saldırganın başka bir aşırı islamcı örgütle ilişkisi olup olmadığı araştırılıyor. Saldırganın, rehin almadaki amacının, serbestçe çıkıp gitmek ve tutuklu bulunan bir Tunuslu'nun serbest bırakılması olduğu açıklandı.

55 yaşındaki saldırgana karşı ölüme teşebbüs, rehin alma, adam yaralama suçlarından dava açılması için savcılık harekete geçti.