Kolombiya devlet başkanını seçti

Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 53,95'le sağcı parti Demokratik Merkez'in adayı Ivan Duque kazandı.

Yüzde 53 katılım sağlanan ve 19 milyondan fazla Kolombiyalının oy kullandığı seçimde, Duque, 10 milyon 370 binin üzerinde oy aldı. Solcu rakibi Gustavo Petro ise yüzde 41,83’te kaldı. Petro, 8 milyon 31 bin kişinin oyunu alabildi.

ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK

Ülkedeki 32 yönetim bölgesinden 24'ünde birinci olan Duque, Kolombiya'yı 7 Ağustos'tan itibaren 2022 yılına kadar yönetecek.

Duque'nin yardımcısı Martha Lucia Ramirez ise ülke tarihindeki ilk kadın Devlet Başkan Yardımcısı olacak.

Ramirez, mart ayında düzenlenen meclis seçimlerinde yapılan halkoylamasında Duque'ye karşı kaybetmiş, bu oylamada aday adayları arasında ipi göğüsleyen Duque ise Ramirez'i Devlet Başkan Yardımcısı Adayı göstererek kampanyasını güçlendirmişti.

İLGİLİ HABER 'Milenyum çocukları' 24 Haziran'da ilk kez sandık başında

BOŞ OYLAR YÜZDE 4’Ü GEÇTİ

Bu arada iki adayı da tercih etmeyerek boş oy kullanan Kolombiyalıların sayısı 800 bini geçerek yüzde 4,20'ye ulaştı.

Seçimlerin ilk turunda yarış dışı kalan liberal aday Humberto de la Calle ve merkezin adayı Sergio Fajardo, seçmenlerine boş oy kullanma çağrısı yapmıştı. AA