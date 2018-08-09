Kolombiya resmen Filistin devletini tanıdı

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat, Kolombiya'nın Filistin devletini tanıdığını açıkladı.

Ceradat, eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un görev süresi dolmadan önce Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’ye verdiği mektupta “Filistin devletini tanıma kararını” açıkladığını söyledi.

Ceradat, Maliki’nin Santos’la bir araya geldiğini ve tanıma kararının kendisine bizzat tebliğ edildiğini aktardı. Kolombiya’nın aldığı kararı öven Ceradat, bunun Filistin diplomasisinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Teysir Ceradat, Maliki’nin ağustos ayı ortalarında Paraguay’a gerçekleştireceği ziyarette de bu ülkenin Filistin’i tanımasını umduklarını sözlerine ekledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 139 devlet Filistin’i resmen tanıyor. Görevi sona eren eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un yerine gelen Ivan Duque dün yemin ederek işbaşı yapmıştı.

UNRWA KAPANIYOR MU?

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, ABD’nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) yönelik başlattığı kampanyanın Filistinli mülteciler

meselesinin tasfiyesi anlamına geldiğini belirtti. Aşravi, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in UNRWA’nın çalışmasına son verilmesini istediği yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

UNRWA’nın faaliyetlerini tehdit edecek herhangi bir adımın büyük sıkıntılar doğuracağını, bölgenin istikrarını sarsacağını ve barış olasılığını ortadan kaldıracağını kaydeden Aşravi, ABD’nin söz konusu çalışmasının Filistinli mülteciler meselesinin tasfiyesini amaçlayan ABD-İsrail suç ortaklığını ortaya koyduğunu belirtti. ABD’nin UNRWA’yı feshetme konusunda yasal bir yetkiye sahip olmadığına dikkati çeken Aşravi, “ABD’nin UNRWA’ya yönelik başlattığı kampanya Filistin halkı, uluslararası meşruiyet ve adalet için yeni bir trajedidir” ifadesini kullandı.