Kolombiya, vekillerin maaşlarının düşürülmesi için sandık başına gidiyor

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, imzaladığı kararname ile ülkesinde "Yolsuzluk Karıştı Referandum" olarak adlandırılan halk oylamasının 26 Ağustos’ta yapılmasına onay verdi.

Bu yıl mart ayında Kongre, geçen ay devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu ve hafta sonunda da ikinci turu için oy kullanan Kolombiyalılar, ağustosta yeniden sandık başına gidecek. Devlet Başkanı Santos, Kolombiyalıların bu yıl 4’üncü kez sandığa gideceği halk oylamasını onaylayan imzayı attı ve 26 Ağustos'ta 7 soruluk referandumun düzenlenmesinin önünü açtı.

Kolombiya'daki Yeşiller İttifakı'na mensup bazı senatörler geçen yıl, ülkedeki yolsuzlukların önleyecek tedbirlerin kabul edilmesi amacıyla halk oylaması düzenlenmesi için Kolombiyalılardan imza toplamıştı.

“Yolsuzluk Karşıtı Referandum”un nisanda Kongredeki görüşmeleri yapılmış ve onaylanarak Santos'un imzasına sunulmuştu. Kolombiyalılara farklı konularda 7 sorunun yöneltileceği ve kabulü için yüzde 50'i geçmesi gerekmeyen referandumda katılımın yüzde 33'ü bulması yeterli olacak.

Referandumda Kolombiyalılara, “Kongre üyelerinin ve devletin yüksek mertebeli çalışanlarının maaşlarının düşürülmesi, yolsuzluktan hüküm giyenler için ceza indirimine gidilmesi ve bu kişilerin yeniden kamuda çalışmaları, kongre üyelerinin seçilme sürelerinin üç dönemle sınırlanması ve mal varlıklarını açıklamaları, valilik ve belediyelerin bütçelerinin düzenlenmesi” gibi hususlarda 7 soru yöneltilecek.