Komşuda feci kaza… 11 mülteci yanarak can verdi

Yunanistan'da katliam gibi bir kaza yaşandı. İçinde mültecilerin bulunduğu araç, bir kamyonla çarpışması sonucu alev aldı, kazada 11 kişi yanarak can verdi.

Yunanistan’ın Kavala bölgesinde sığınmacıları taşıyan bir araç, karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çıkan yangında, sığınmacıları taşıyan aracın içinde bulunan 11 kişi yanarak yaşamını yitirdi. Kamyonun şoförü ise son anda aracından çıkmayı başararak kurtuldu. Trafik polislerinin yaptığı ilk açıklamaya göre; sığınmacıları taşıyan araç büyük hızla ilerlerken, şoförü direksiyonun hâkimiyetini kaybetti ve karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. Aracın ve içindeki her şeyin yanması sonucunda yaşamlarını yitirenlerin kimliklerinin tespiti için Adli Tıp incelemesi yapılacak.

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